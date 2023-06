Salerno, volontari e consumatori puliscono la spiagga di via Allende

«Torna l’appuntamento per ripulire le spiagge, i parchi o qualsiasi altra area verde dai rifiuti, plastici in particolare. #SOSAMARE è giunta alla quarta edizione e, considerato l’interesse che ha suscitato nelle precedenti, non potevamo non replicarla», ha scritto in una nota la presidente nazionale dell’Udicon, Martina Donini.

A Salerno l'iniziativa è in programma sabato 17 giugno in via Salvador Allende. «Doniamo il nostro tempo e le nostre energie per contrastare la presenza di rifiuti sulle spiagge e nei parchi. Se ognuno di noi facesse la propria parte - ha aggiunto Donini - non ci troveremmo ogni anno a ripulire le aree pubbliche anche da rifiuti generati dall’uomo».