Salerno, l'incredibile spreco d'acqua a via Fra Giovanni da Montecorvino

L’emergenza siccità non vale per alcuni sprechi qui a Salerno: a via Fra Giovanni da Montecorvino, traversa della meglio conosciuta via Settimio Mobilio, una perdita da una tubazione comunale produce perdite di litri di acqua da circa un mese. «Sono venuti a fare un sopralluogo e hanno segnato a terra gli spazi dove intervenire», spiega Gerardo che abita in zona, ma aggiunge: «Ormai si parla di settimane e non si è visto ancora nessuno per riparare questa perdita. In questi giorni di ferie capisco sia difficile organizzare lavori di manutenzione, ma è un intervento urgente, non si può far finta di nulla».

Intanto le attività della zona hanno lanciato l’appello più volte: «Non è possibile che l’attesa sia così lunga. Stiamo sollecitando da un po’ chi di dovere, ma ancora nessuna risposta concreta», aggiunge Marina, che ha il negozio di fronte.