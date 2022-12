Salerno, al via gli stati generali della letteratura del Sud venerdì 16 e sabato 17 dicembre

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre tornano gli Stati generali della Letteratura del Sud di Salerno Letteratura. Il tema scelto per la settima edizione, curata da Paolo Di Paolo, è “Solitudine/Cittadinanza”.

La solitudine non è più, o non solo, una questione privata. Riguarda, senza distinzione di età, tutti i cittadini italiani e, a volte con maggior impatto, coloro che ancora non lo sono. La cittadinanza acquisita, infatti, tanto quanto la cittadinanza mancata, sono cose su cui si impone una riflessione tra nuovi diritti e antichi doveri, tra forme di partecipazione politica e ridefinizione di spazi urbani, tra immigrazione e nuovi linguaggi.

Cittadinanza e Solitudine sono quindi interdipendenti ma, se della prima si discute molto solo da pochi decenni, della solitudine si scrive da sempre. Si è voluta quindi cogliere questa occasione per fare un'analisi del rapporto che con essa avevano due grandi intellettuali, uno del nord e uno del sud, Dino Buzzati, di cui ricorrono i cinquant'anni dalla morte e Raffaele La Capria, scomparso cinque mesi fa e che avrebbe compiuto cent'anni quest'anno.

Gli Stati generali della letteratura del sud chiudono la programmazione di Salerno Letteratura festival/Duna di Sale Associazione per il 2022.

Il festival, diretto da Gennaro Carillo e Paolo di Paolo, con Ines Mainieri che ne cura la direzione organizzativa e Daria Limatola per il programma ragazzi, tornerà per la sua undicesima edizione dal 17 al 23 giugno 2023 e, già da metà gennaio, con nuovi e imperdibili appuntamenti #fuorifestival.

I protagonisti di questa edizione saranno: Emiliano Aiello, Ludovica Andò, Rosario Esposito La Rosa, Alessio Forgione, Emir Issaa, Andrej Longo, Davice Morganti, Eugenia Nicolosi. Conduce Paolo Di Paolo.