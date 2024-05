Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, approva «la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, nel territorio della provincia di Salerno, richiesta dal presidente della Regione Campania-Commissario delegato e che non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica».

A darne notizi, in una nota, l'ufficoio stampa del Consiglio dei ministri.