Salta la processione via mare della sant aicona della Madonna di Costantinopoli che verrà comunque messa in esposizione, a partire dalla 17.30 in piazza Cavour.

Alle 19.30 sarà accompagnata in processione fino a piazza S. Agostino dove, alle 20, l'arcivescovo Andrea Bellandi celebrerà la Messa.