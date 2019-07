CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

Una data che segni la revoca del divieto di circolazione per circa 43mila veicoli (30mila vetture diesel e 13mila motocicli), non c'è ancora. L'ordinanza del sindaco di Salerno in vigore dall'altro giorno, resta attiva infatti, fino a che le centraline dell'Arpac non avranno rilevato l'assenza del superamento di emissioni di biossido di azoto nell'aria. E non c'è da aspettarsi che l'inquinamento atmosferico in città possa ridursi in breve tempo. Tant'è che il provvedimento del primo cittadino, Enzo Napoli, è stato inoltrato tra gli altri, al presidente di Salerno Mobilità «in previsione del prossimo periodo delle festività natalizie con l'evento Luci d'Artista».