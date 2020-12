Tre milioni e seicentomila euro, per oltre 61mila ore di lavoro straordinario. Sono i numeri messi sul piatto dal Ruggi per fronteggiare la pandemia, di cui 2 milioni e 775mila euro nel corso del 2020 e 869mila euro per il primo trimestre del 2021. In via San Leonardo, intanto, si lavora per il vaccine day di domenica. Pronti già due congelatori per accogliere le 5mila dosi previste, che dovrebbero arrivare all'Ospedale del Mare nel weekend. In corso di spedizione anche i 4 congelatori per gli ospedali di Nocera, Polla, Vallo della Lucania e Battipaglia. Sono 125 i contagi comunicati dall'Unità di crisi, con una fiammata di 20 casi a Pagani. Un decesso a Montano Antilia. Intanto, al pronto soccorso del Ruggi c'è stata un'aggressione da parte di un extracomunitario andato in escandescenze. Alcune persone hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. L'uomo è stato arrestato.



Per capire l'andamento della pandemia nel salernitano e la pressione che ha esercitato sul sistema ospedaliero è necessario passare al dettaglio le ore aggiuntive di lavoro richiesto ai sanitari e al costo ad esso legato. Nel primo trimestre del 2020, in piena prima ondata, sono state 22.958 le ore di straordinario, per un importo di 1 milione e 337 mila euro. Leggera flessione, invece, nel bimestre successivo, quando lo straordinario si è attestato a 16.748 ore, con un costo di poco più di un milione di euro. Da ottobre a dicembre, infine, le ore di lavoro aggiuntivo complessive programmate sono state 7218, per un valore di 433mila euro. A questi si aggiungono anche gli interventi previsti per il primo trimestre 2021, con 869mila euro e 14mila 448 ore di straordinario. Nello specifico, 200 ore sono previste per pneumologia covid-1, 1080 in pneumologia covid-2, 4438 in rianimazione al Da Procida, 1176 in malattie infettive, 726 in chirurgia a Cava de' Tirreni, 216 per la direzione medica di presidio di via San Leonardo, 140 per broncoscopia, 5518 per il modulo di rianimazione e 594 per il laboratorio covid.

Al Ruggi, inoltre, si lavora ai preparativi per il vaccine day di domenica. Si è in attesa delle indicazioni del ministero post autorizzazione. Sono pronti, intanto, due congelatori per stoccare le 5mila dosi previste per i sanitari dell'azienda ospedaliera universitaria, che dovrebbero partire il 15 gennaio prossimo.



I vaccini dovrebbero arrivare all'Ospedale del Mare nella notte tra sabato e domenica e trasportati dall'esercito. All'Asl, invece, sono in corso di spedizione i 4 congelatori da destinare agli ospedali di Nocera, Polla, Vallo della Lucania e Battipaglia. Sono 125 i tamponi positivi comunicati, ieri, dall'Unità di crisi della Regione, di cui ad Angri 1, Atena Lucana 2, Baronissi 4, Battipaglia 10, Bellizzi 2, Bracigliano 1, Caggiano 1, Camerota 1, Campagna 3, Capaccio 1, Castellabate 2, Cava de' Tirreni 3, Colliano 2, Eboli 13, Giffoni Valle Piana 1, Mercato San Severino 5, Montecorvino Pugliano 4, Montecorvino Rovella 3, Nocera Inferiore 6, Olevano sul Tusciano 4, Pagani 20, Polla 5, Pontecagnano 2, Salerno 15, San Gregorio Magno 1, San Mango Piemonte 1, San Valentino Torio 1, Sarno 2, Scafati 2, Serre 1, Siano 5, Sicignano degli Alburni 1. Da registrare a Scala la scomparsa della centenaria nonna Carmela, che aveva sconfitto anche il covid. Lo scorso 6 dicembre si era negativizzata, ma a pochi giorni da Natale, però, si è spenta nella sua abitazione. Anche a Cava de' Tirreni è guarita nonna Anna, all'età di 100 anni, dopo 33 lunghi giorni di malattia. La nonnina ha superato già la guerra e l'influenza spagnola. Da registrare un decesso a Montano Antilia. L'uomo, Antonio Tambasco, aveva già gravi patologie polmonari. Da alcune settimane era ricoverato in un ospedale della provincia di Caserta. Era risultato positivo durante una visita presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. È risultato positivo, invece, il medico di base del comune di Rutino. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Rotolo. Il dottore è asintomatico. «Tutti coloro che sono stati a contatto con il dottore Landulfo negli ultimi 14 giorni - scrive il primo cittadino - sono pregati, senza uscire di casa, di informare prontamente il sottoscritto, al numero 3485337204, o il vigile Domenico Chirico, al numero 331 4267820». Al via la ricostruzione della catena dei contatti.

