Salerno, torna l'evento dedicato allo Street food international

La settima edizione dell’International Street Food - la più nota manifestazione di Street Food in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, arriva a Salerno dal 22 al 25 aprile al parcheggio del Grand Hotel Salerno, dalle ore 12 a mezzanotte. Tanti truck con i ristoratori del cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare: il coppo di pesce, i kurtos, la gelateria La Scimietta, 'O pere e 'o musso, piatto tipico della cucina napoletana, hamburger, la cucina argentina, la salsiccia di maialino nero allo stecco, senza glutine, la paella, la puccia salentina, gli arrosticini, la cucina siciliana e molto altro, la pizza verace campana oltre ad una serie di birrifici italiani e stranieri.

«Cartoline da Salerno», la città raccontata in cento parole

La manifestazione proseguirà poi nei prossimi mesi con un fitto calendario di tappe. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 100 tappe distribuite lungo tutto lo stivale da marzo a novembre 2023. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il cibo fatto a mano e della convivialità. «Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori», dice l'organizzatore Orofino.