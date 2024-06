Cani a spasso senza museruola e guinzaglio o a passeggio sulla spiaggia, scatta il rincaro delle multe. A prevederlo la nuova bozza Regolamento di Polizia urbana in via di definizione nelle commissioni consiliari e in attesa dell’approvazione in consiglio comunale. Regole più severe per chi possiede un animale da compagnia a tutela degli stessi cani e dei cittadini che condividono spazi come giardini e parchi. E attenzione maggiore per chi non rispetta le basilare indicazioni sulla conduzione a spasso dell’amico a quattro zampe.

APPROFONDIMENTI Salerno, storie di migranti: dall'Eritrea da sola per raggiungere i familiari in Belgio Salerno, stretta sui padroni di cani: «Restrizioni ok, ma si pensi ad aree attrezzate per loro» Salerno: Viale Unità d’Italia, percorsi tattiloplantari per i non vedenti, la richiesta dell'Unione italiana ciechi

Intanto la polizia municipale nel quadro dell’intensificazione dei controlli estivi nei parchi cittadini ha provveduto a sanzionare altri due padroni di cani colpevoli di portare a spasso il proprio animale senza guinzaglio: i nuovi multati si aggiungono ai 2 già sanzionati la settimana scorsa al Parco Pinocchio. Per adesso la multa resta di 156 euro. Ma presto subirà un aumento. Lo prevede l’articolo 28 del regolamento di polizia urbana che impone divieti precisi. «In coerenza con le norme che tutelano e garantiscono la protezione degli animali si fa divieto» di «molestare, animali domestici o randagi provocand

o danno o sofferenza; abbandonare animali domestici; condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo; condurre cani senza guinzaglio; introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree interdette opportunamente segnalate”. Ecco invece la classificazione delle sanzioni corrispettive alla violazione dei divieti. Prevista la multa di 250 euro con sequestro del cane per chi “effettua l’accattonaggio utilizzando cuccioli non in buono stato di salute o comunque in evidenti condizioni di maltrattamento». Prevista una multa molto curiosa che viene elevata a tutela del benessere della salute del cane. Chi detiene un cane e «non consente attività motoria con uscite regolari da appartamento e/o box ovvero lo tiene chiuso in auto parcata» va incontro alla multa di 100 euro.

Le regole

Un’altra regola sempre a tutela degli animali a quattro zampe è prevista dall’articolo 1 punto 4 del regolamento in cui si legge nella bozza che è prevista una multa di 100 euro per chi «detiene cane in struttura non idonea igienico-sanitaria, non dimensionata al cane, non garantisce riparo dalle intemperie». Salatissima la sanzione per chi detiene un cane o altro animale d’affezione «alla catena o ad altro strumento similare», per il quale è prevista multa tra i 300 euro e i 2 mila euro. Passiamo alla sanzione più ricorrente nel capoluogo: la mancata raccolta delle deiezioni animali che comporta un danno di immagine per le strade oltreché un problema igienico sanitario soprattutto d’estate col caldo: chi detiene un cane e «non raccoglie gli escrementi prodotti dall’animale» dovrà pagare una sanzione di 250 euro. Stessa multa per chi «conduce cane o altro animale a guinzaglio da veicolo». Sempre di 250 euro la multa per chi «conduce cane senza guinzaglio e museruola quest’ultima se necessario». Chi esce di casa senza il kit per la raccolta delle feci canine dovrà pagare 250 euro. E poi c’è la multa tutta nostrana, in relazione alla cattiva abitudine dei possessori di cani di portare a spasso gli animali sulle spiagge, trasformate troppo spesso in estate in spazi di sgambamento: la multa prevista è di 100 euro. Il divieto riguarda in particolare chi «conduce gli animali domestici sugli arenili urbani senza guinzaglio e sprovvisti di apposita attrezzatura per la rimozione degli escrementi».

Ma sono ancora tante le aree dove i cani vengono portati a spasso senza guinzaglio. Basti pensare al Lungomare Trieste e il Lungomare di Torrione. Il titolo quinto del regolamento di polizia municipale vigente, ormai pronto ad essere soppiantato dal nuovo regolamento, all'articolo 38, lettera "c", indica chiaramente l'obbligo di portare a passeggio i cani al guinzaglio.