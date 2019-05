CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in ospedale in condizioni gravissime la venticinquenne di Gaiano, Fisciano, che nella giornata della Festa del Lavoro ha tentato il suicidio sferrandosi tre coltellate, due all'addome e una alla gola. La prima ricostruzione dei fatti avallerebbe questa ipotesi. Importanti le lesioni dovute alle ferite. Sebbene il colpo inferto al fegato sia risultato grave, ancor più preoccupante sembra la lesione al voluminoso ramo arterioso che nasce dall'aorta discendente. Motivo per il quale, non appena arrivata al pronto soccorso del Ruggi è stata portata direttamente in sala operatoria dove c'era l'equipe specialistica già pronta per l'intervento. Un'operazione salva vita durata oltre cinque ore. La giovane è stata successivamente ricoverata nel reparto di rianimazione dove resta in prognosi riservata.