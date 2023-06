Salerno, gli studenti premiati a Confindustria per «Siamo pari»

Nella sede di Confindustria Salerno ha avuto luogo la premiazione della seconda edizione del concorso di idee Siamo Pari, il bando promosso da Giovani Imprenditori e Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno in collaborazione con la Fondazione Comunità Salernitana, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno. Il contest - rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Salerno e provincia - ha l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della parità di genere con l'intento di avviare tra i più piccoli una presa di coscienza delle proprie possibilità e il superamento degli stereotipi sul tema del genere e delle pari opportunità, con particolare riferimento al mondo del lavoro.

Hanno partecipato circa 20 scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Salerno che hanno trattato la parità di genere attraverso video, filastrocche, disegni, libri digitali, canzoni e rappresentazioni teatrali. Proclamati i vincitori e i menzionati che sono stati premiati con prodotti didattici innovativi per l’apprendimento e l’insegnamento delle discipline Stem. Vincitore categoria scuole primarie: progetto Rappari 2023 realizzato dalle classi 3° A e B del I° Circolo didattico Mercato San Severino (plesso Guadagno). Gli alunni hanno realizzato un video in cui, attraverso il testo di un canto rap da loro interpretato, hanno voluto affrontare il tema della parità di genere come costruzione collettiva della comunità in cui si vive. Il progetto è stato premiato per aver soddisfatto i criteri indicati in bando e soprattutto per aver coinvolto, oltre agli studenti, anche la cittadinanza. Il video è reso fruibile a tutti grazie alla collaborazione con Ente nazionale Sordi di Salerno. Vincitore categoria scuole secondarie primo grado: Non siamo generi, siamo persone realizzato dagli studenti delle classi 1, 2 e 3 A dell’Istituto A. Pepoli di Piaggine attraverso un video che racconta tre storie di ragazzi adolescenti che provengono da paesi diversi in cui si trattano i temi della differenza di genere e non solo. Il progetto è stato premiato per l‘efficacia comunicativa, in quanto il video trasmette in modo chiaro il messaggio oggetto del bando.