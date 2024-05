Manca ormai poco per la XXI edizione del Concorso Bacco e Minerva, momento di confronto tra i vini e gli oli prodotti dagli Istituti tecnici e professionali per l'agricoltura di tutta Italia. La manifestazione, organizzata dall'Ipsar Profagri di Salerno, si svolgerà dall'8 al ‪10 maggio‬ tra Capaccio Paestum e Salerno. Il concorso è strutturato in diverse sezioni, al quale quest'anno hanno partecipato trenta scuole, istituti tecnici agrari con specializzazione in Viticoltura ed Enologia, istituti tecnici ed agrari e istituti professionali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale che producono un proprio vino con circa 100 etichette, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, comprese Sardegna e Sicilia. Si confronteranno in tre giorni di incontri, dibattiti e visite guidate. Il Convegno «La filiera vitivinicola ed olivicolo olearia in Campania tra tradizione e innovazione» presso Next, presso l'ex Tabacchificio a Capaccio Paestum, apre il ciclo di diversi momenti del ricco ed intenso programma, che dall'8 al ‪10 maggio‬ comprende anche seminari, convegni e visite guidate al Museo ed ai Templi di Paestum, al vigneto ed oliveto della sede di Capaccio del Profagri, alle aziende agricole «Tenuta Vannulo» e «San Salvatore 1988». «Alla scuola prima classificata del concorso Bacco e Minerva2024 - ha spiegato la dirigente scolastica del Profagri, Carmela Santarcangelo - verrà offerta anche la possibilità di esporre i propri vini all'edizione dell'evento In Vino Civitas che si svolgerà a Salerno, nella terza settimana di ottobre e durante il concorso sarà presentato un nuovo format di scrittura creativa in collaborazione con la Biennale delle Arti e del Mediterraneo».

Per quanto riguarda le sezioni del Concorso, ci sarà il premio «Bacco e Minerva 2024», un confronto tra i vini prodotti dagli Istituti Tecnici e Professionali per l'agricoltura, il Concorso «Oli EVO Istituti Agrari 2024», la sfida tra gli oli prodotti dagli Istituti Tecnici e Professionali per l'agricoltura, il Concorso «Premio Minerva» e il concorso «Bacco e Minerva. Commissione Bacco Giovani», in cui gli studenti degli Istituti Agrari, con specializzazione in viticoltura ed enologia, affiancheranno la Commissione ufficiale di valutazione dei vini in concorso. La cerimonia di premiazione si terrà nell'Aula Magna del Profagri nella città di Salerno il giorno ‪10 maggio alle ore 10‬.