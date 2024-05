Omignano, giovane extracomunitario tenta il suicidio col gas: salvato dai sanitari

Un drammatico episodio si è verificato oggi a Omignano, dove un giovane extracomunitario di 25 anni ha tentato di togliersi la vita utilizzando il gas. Fortunatamente, l'allarme è scattato tempestivamente e i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul posto.

Inviata un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, di tipo B, anche se purtroppo senza la presenza di un medico a bordo, poiché l'ambulanza con il medico era impegnata in un altro soccorso urgente.

Al momento, le cause di questo tragico tentativo estremo da parte del giovane extracomunitario non sono ancora chiare e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. È fondamentale comprendere le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a prendere una decisione così drastica, al fine di poter offrire il supporto e l'aiuto necessari per prevenire situazioni simili in futuro.

Dopo un intervento tempestivo da parte dei sanitari, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca, dove è attualmente ricoverato e riceve le cure necessarie. La sua vita è stata salvata.