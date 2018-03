Giovedì 29 Marzo 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 14:58

Accolta la richiesta di sospensiva, e dunque di immediato ripristino delle attività, avanzata dai legali delle Fonderie Pisano. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar Salerno. Nello stabilimento di via dei Greci, chiuso circa un mese fa per la revoca dell'Aia, Autorizzazione integrata ambientale, da parte della Regione Campania, i 110 operai in esso impiegati potranno perciò momentaneamente riprendere a lavorare.