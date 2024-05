Il Comune non potrà aumentare il numero di licenze taxi – come da normativa – ma da palazzo di città ieri è stato predisposto anche il servizio dedicato per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi con un’apposita delibera di giunta comunale. In via sperimentale, infatti, dal primo luglio 2024 al 31 ottobre 2024, il servizio taxi coprirà anche l’aeroporto di Pontecagnano con partenza dal centro di Salerno. Ad occuparsi della questione – in quanto il servizio rientra nell’ambito del commercio – l’assessore al ramo Dario Loffredo: «Durante il tavolo interprovinciale con le altre città interessate (Bellizzi e Pontecagnano che hanno già predisposto un servizio ad hoc) e con Salerno comune capofila, abbiamo deciso in via sperimentale di dare disponibilità di taxi per l’aeroporto con un servizio aggiuntivo. È evidente – ha sottolineato il componente della giunta comunale - che per fare un nuovo bando taxi non basta solo la volontà del Comune, per fare un bando taxi serve il passaggio di uno studio da parte di un ente accreditato e questo studio va formulato a seconda delle caratteristiche della città. Il risultato dello studio viene poi inviato poi all’istituto nazionale dei trasporti che ci potrà dire di quante licenze si può aumentare a seconda del fabbisogno». Nelle ultime settimane, Loffredo ha avuto un confronto diretto con la categoria:«I tassisti salernitani vogliono aspettare gli sviluppi dell’aeroporto e si augurano che ci sia bisogno di nuove unità ma dobbiamo capire come andrà sul fronte dello sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale». Ad oggi sono attive sul territorio comunale circa 50 licenze e nella tabella proposta all’ente di via Roma, saranno garantite circa 5 squadre composte da 5 taxi che copriranno fasce orario che vanno dalle 7 alle 15, dalle 14 alle 23, dalle 15 alle 24 e il notturno dalle 20 alle 7 del giorno dopo. Dall’aeroporto invece saranno attivi dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 22 due squadre e dunque 10 auto per ogni fascia oraria. «Attendiamo gli sviluppi dei primi mesi di partenza dell’aeroporto e della fase sperimentale. Le graduatorie per le licenze valgono per 3 anni. I tassisti sono l’unico servizio di trasporto su gomma che funziona h24 nella nostra città. La fase sperimentale è già un passo in avanti – ha chiarito Loffredo - speriamo di predisporre nel giro di poco tempo un bando per altre licenze taxi e per dare un risposta efficace e concreta ai flussi turistici che aumentano in città ma anche e soprattutto ai cittadini salernitani».

APPROFONDIMENTI Nocera Inferiore, «Così abbiamo identificato il quadro rubato di Solimena» Salerno, musica e tv a volume alto arriva lo stop e la multa anche per le case private

L'11 luglio partirà ufficialmente il primo volo dallo scalo salernitano e dalle amministrazioni comunali ci si prepara - dunque - all'accoglienza turistica e a facilitare dall'altro lato il raggiungimento dell'aeroporto per i cittadini di Salerno e provincia. Lo scorso mese - intanto - proprio da Bellizzi e dall'amministrazione guidata da Mimmo Volpe è stato annunciato la predisposizione di un bando per il servizio pubblico taxi proprio dal comune.