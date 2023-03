Salerno, al teatro Augusteo il campus sul cinema a tema ambiente e terrirorio dedicato alle scuole

C’è una Campania da scoprire attraverso i linguaggi audiovisivi della generazione 4.0 che a maggio diventa la protagonista assoluta della due giorni dedicata al mondo della scuola.

Il 4 e il 5 maggio 2023 gli studenti di tutta la regione si ritroveranno al Teatro Augusteo a Salerno (piazza Giovanni Amendola) per il primo campus a loro dedicato nell’ambito del progetto spin off di Linea d’Ombra Festival il “Media Education Factory 4.0” realizzato nell’ambito del Cips - Cinema e immagini per la scuola, il piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto è promosso e organizzato dall’Associazione SalernoInFestival, con il patrocinio del Comune di Salerno.

Le giornate proporranno proiezioni, incontri, masterclass e seminari sul tema “Campania/Ambiente/Territorio”. Si parte giovedì 4 maggio con la proiezione del film “La paranza dei bambini”, regia di Claudio Giovannesi che al termine terrà un incontro con gli studenti. Nel pomeriggio, alle 16, Masterclass, in collaborazione con il Comicon, su “Il gioco diventa realtà - Il percorso creativo di game design in Batora: Lost Haven” con Manuel Moavero, lead game designer Stormind Games; alle 18 Game Design Lab Challenge con la presentazione delle idee/progetto realizzate nell’ambito del laboratorio “Videogame Design” e premiazione del team vincitore. A presiedere la giuria tecnica, composta da Peppe D’Antonio, Franco Cappuccio e Aldo Galelli, è Manuel Moavero.

Venerdì 5 maggio si inizia alle 10 con la proiezione del film “Yaya e Lennie - the walking liberty”, regia di Alessandro Rak. Un inno alla natura e alla libertà in una grande storia di amicizia che riuscirà a salvare il mondo. A seguire incontro con il regista Alessandro Rak e l’autore della colonna sonora, Dario Sansone. Alle 15.30 Masterclass “Mare fuori cinema dentro”, storia di un fenomeno creativo e generazionale con il regista Ivan Silvestrini e l’attrice Carolina Crescentini.

Alle 21 concerto perfomance “Aneema – songs in E/motion” con Dario Sansone (frontman dei Foja) e Francesco Filippini (illustratore digitale). In questo concept-show, partendo da “Duje Comme Nuje”, singolo tratto dalla colonna sonora del lungometraggio “Yaya e Lennie - The Walking Liberty”, Dario Sansone si cimenta in uno spettacolo che ripercorre i brani del repertorio dei Foja, inclusi in diverse colonne sonore, fondendoli, in un nuovo unicum narrativo ed emozionale, con le illustrazioni in movimento di Francesco Filippini. A moderare tutti gli incontri in programma per il campus è il codirettore artistico del Linea d’Ombra Festival, Boris Sollazzo.