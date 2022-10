Teatro Ghirelli, «Bisbigliata creatura» di Mariella Celia e Cinzia Sità

Mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 21, nell’ambito della quinta edizione della rassegna «Incontri», organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone al Teatro Ghirelli a Salerno andrà in scena «Bisbigliata creatura di e con Mariella Celia e Cinzia Sità. Bisbigliata creatura apre lo sguardo ad un luogo in cui l'umanità che si rivela è quella che muove i suoi primi passi, che piano impara a mettersi sulle sue gambe, che ancora non conosce, che ancora non sa esattamente come si fa. Questo spettacolo sceglie il disarmo come prospettiva d'elezione. C'è a monte del progetto la necessità e l'urgenza di ritrovare una percezione materiale del corpo sensibile, di osservare il sistema di relazioni che il corpo instaura con l'ambiente esterno attraverso il tocco e il movimento. Nell'epoca del digitale, la cinestesia e la percezione aptica sono qui antidoti alle alterazioni delle funzioni percettive della nostra soggettività, che si fa sempre più isolata.

«Bisbigliata Creatura ha avuto un lungo tempo di gestazione, un tempo necessario, lento, ricco di cadute, di ripensamenti, ritorni, pause silenziose, di domande molto più grandi di noi e di sorprendenti rivelazioni - scrive Mariella Celia nelle note di regia - In scena si fa esperienza di una sensazione del tempo extra- ordinaria, che desidera condurre chi guarda in “altri luoghi, per poi tornare a se stessi». L’edizione 2022 della rassegna di danza contemporanea «Incontri» è organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa. La direzione artistica è di Antonella Iannone.