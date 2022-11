Salerno, torna al Teatro Genovesi lo spettacolo «L'acquario» di Grattacaso

Quattro repliche da sabato 5 novembre a domenica 13 novembre al teatro Genovesi a Salerno per lo spettacolo «L'acquario» di Claudio Grattacaso e la regia di Marcello Andria. Un ritorno che ha il sapore della festa perché al 75esimo Festival Nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro la Compagnia dell’Eclissi ha conquistato il suo 165esimo premio. A salire sul podio è stato Ernesto Fava al quale è andato il riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista. Questa la motivazione: «In un cast di alto livello spicca la prova di Ernesto Fava un Sandro brillante, gigione, caricaturale, ma sempre credibile. Una grande capacità tecnica nell'uso della voce accompagnata da una fisicità efficace e piena di energia. Una straordinaria consapevolezza dei propri mezzi consente di definire il personaggio in maniera mirabile.

Sul palco del teatro di via Sichlegaita si potranno così ritrovare per i prossimi due fine settimana Felice Avella nel ruolo di Donato, Ernesto Fava che sarà Sandro ed Enzo Tota che interpreterà Elio. La direzione di scena è di Angela Guerra; le scene di Luca Capogrosso, il progetto grafico Giulio Iannece; le musiche originali sono di Marco De Simone. «L'acquario» ha vinto anche il Premio come Migliore Spettacolo al 41esimo «Sipario d'Oro» 2022 di Rovereto e la menzione speciale alla quarta edizione del Premio Nazionale Teatrale Achille Campanile «Campaniliana»