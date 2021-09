Salerno, terza operazione antidroga in 15 giorni: arrestato consigliere comunale

I Carabinieri di Salerno stanno eseguendo la terza operazione antidroga negli ultimi quindici giorni: 25 misure cautelari (8 in carcere, 11 domiciliari e 6 obblighi di presentazione alla P.g) per traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché un decreto di fermo di indiziato di delitto, per gli stessi reati, nei confronti di 5 pregiudicati.

Nell'operazione figura un consigliere comunale di Sant'Angelo le Fratte, destinatario della misura degli arresti domiciliari. Eseguito anche un decreto si sequestro preventivo di un bar e di 7 autovetture.