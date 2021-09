Università di Salerno: green pass e autocertificazioni per il test di Medicina

Sistema di sicurezza consolidato per il test d'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Salerno.

Più di 1700 sono i candidati ai quali è stata richiesta l'obbligatoria esibizione dei green pass e delle autocertificazioni sanitarie previste dal decrceto ministeriale.

L'Unisa, già dal mese di luglio, lavora coordinatamente con 150 addetti alla sicurezza, in un'interlocuzione forte anche con la polizia del campus e la questura, più 77 agenti di una società privata per garantire il distanziamento dei candidati e la consegna delle buste per contenere gli oggetti personali.

Prima dell"inizio della prova, anche il saluto del rettore attraverso le 16 aule predisposte attraverso tutti gli edifici Unisa.