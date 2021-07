Salerno, zone invase da topi e blatte: sindaco chiede l'intervento dell'Asl

«Ho sollecitato l'Asl per risolvere il problema di blatte e topi che stanno creando non poche criticità in alcuni quartieri della nostra città». Lo dichiara il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. «Ho chiesto al direttore generale della Asl di intervenire con urgenza», ribadisce il sindaco di Salerno, che assicura: «Seguirò con attenzione questa questione molto sentita da me e dalla mia collettività. Viviamo in una bella città che non deve essere rovinata da presenze moleste e pericolose per la salute».