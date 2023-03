Salerno, colpo al barbiere: rubati prodotti e un pc Apple

Hanno spaccato la vetrata del salone di barbiere “Street Style“, in via piazzetta Tafuri, a Torrione, con un mattone. Una volta all'interno dell'esercizio commerciale hanno sottratto un pc Apple e prodotti di barberia rispettivamente per valore di 1000 e 1500 euro. Il furto sarebbe avvenuto tra la chiusura del sabato sera alle 19 e apertura del lunedì alle 5:30. Su quanto accaduto indagano gli uomini della Squadra mobile. Qualche aiuto all'individuazione dei responsabili potrebbe avvenire dalle immagini di alcune telecamere che sono state acquisite dagli investigatori.