Salerno, la spiaggia di Mercatello tra le più sporche della Campania dopo Baia Domitia

La spiaggia di Mercatello, dopo quella di Baia Domitia è tra quelle sulle quali sono stati catalogati più rifiuti in Campania secondo l'indagine Beach Litter 2024 di Legambiente. Esattamente si parla di 818 tipologie diverse di rifiuti. Il 48,8% dei rifiuti totali catalogati sulle spiagge campane è rappresentato da 5 tipologie di oggetti. In testa classifica delle tipologie di rifiuti raccolti figurano in testa i mozziconi di sigaretta, 953 quelli raccolti (21,1% rispetto al totale), per una media di 87 cicche su 100 metri di spiaggia. Le spiagge dove si “fuma maggiormente” risultano quella di Casalvelino con 478 mozziconi ritrovati e Mercatello di Salerno con 230 mozziconi. A seguire 373 (8,3%) oggetti e frammenti di plastica di grandezza tra i 2,5 e i 50 cm, 367 (8,1%) di tappi e coperchi. Al quarto posto pezzi di polistirolo tra i 2,5 e i 50 cm, con il 5,8% e al quinto le stoviglie usa e getta in plastica (5,6%).

Il podio dei materiali più diffusi sulle spiagge monitorate resta sempre la plastica con l’81,3% degli oggetti rinvenuti. Segue il vetro/ceramica con il 4,8%, il metallo presente per il 4,6% e carta/cartone con il 3,2%.

Il restante 6,1% è costituito da tessuti, legno trattato, gomma, bioplastica, rifiuti da cibo e sostanze chimiche.

E quest'anno dal 10 al 12 maggio una “marea” di volontari e volontarie invaderà le nostre spiagge equipaggiati di pinze raccogli-rifiuti e guanti, per partecipare in tutta Italia alle decine di iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024, la storica campagna organizzata da Legambiente e dai suoi circoli che da 34 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili.

“Spiagge Pulite? Pinzaci tu!”è lo slogan scelto per l’edizione 2024, un vero e proprio richiamo alla responsabilità per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri.Anche quest’anno a supportare le iniziative di Spiagge e Fondali Puliti 2024 ci sarà Sammontana (in qualità di partner principale) e Biotherm (in qualità di partner).