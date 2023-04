Salerno, il team del Trani premiato al meeting di Cuneo

È terminato sabato 15 aprile il meeting nazionale 2023 di Conoscere la Borsa, a cui hanno partecipato circa cinquanta giovani studenti primi classificati in Italia a livello locale a conclusione del progetto sostenuto in Italia da 13 Fondazioni di origine bancaria tra cui Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Sicilia, Cuneo, Trento e Rovereto, Cento, Civitavecchia, Fabriano, San Miniato, Gorizia, Jesi, Fermo, Rieti, Viterbo e la Cr di Volterra. Una tre giorni iniziata giovedì 13 aprile, ricca di incontri, visite e momenti di intrattenimento organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in occasione della Cerimonia di premiazione dei team vincitori in Italia, al termine della tavola rotonda «La Finanza al servizio dell’economia o viceversa», dove sono intervenuti autorevoli esponenti del mondo dell’economia, tra gli altri, il presidente di Acri, Francesco Profumo e l’amministratore delegato di Borsa Italiana, Fabrizio Testa, ed alcuni rappresentanti del mondo delle fondazioni di origine bancaria, tra cui il presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.

Grande entusiasmo ed interesse da parte degli studenti del team Odotrani, appartenenti all’Istituto Trani di Salerno, primi nella classifica generale della Fondazione Carisal e vincitori in Italia nella classifica della sostenibilità, accompagnati al meeting dal docente Nicola Zito e dalla referente di progetto, Giovanna Tafuri. Il team Odotrani verrà premiato, inoltre, alla cerimonia europea di Conoscere la Borsa dal 12 al 15 maggio 2023 a Berlino, insieme al team Viriolaryam sostenuto dalla Fcr di Sicilia, primo nella classifica generale in Italia.