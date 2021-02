Le transenne sono state abbassate, la copertura è stata asfaltata, organizzata e “arredata” con lampioni e panchine. Insomma, il cantiere del Trincerone Est in pieno centro a Salerno si candida ad essere la prossima opera pubblica ad essere inaugurata, proprio a pochi metri dal mercato alimentare di via Piave, che ieri ha visto la sua “rinascita”.

Basta costeggiare l’area per capire come la copertura dei fasci di binari sia ultimata, diventando il parcheggio per auto (circa 30 posti) originariamente previsto. Decorati con colori accesi i corridoi laterali, e individuati i marciapiedi per la passeggiata pedonale con annesse panchine per qualche minuto di riposo.

I lavori, oggetto di un lungo contenzioso tra amministrazione e aziende appaltatrici, sono dunque terminati. E il tratto di trincerone mancante all’appello servirà a collegare la zona di via Arce – e del centro città – alla zona della stazione.

La storia del Trincerone Est a Salerno inizia nel 2012, con una gara d’appalto del valore di 8 milioni di euro. A distanza di quasi dieci anni, dunque, l’utilizzo di questa porzione di territorio cittadino potrebbe diventare presto realtà.

