Domenica 28 Ottobre 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 09:49

Tornano i sigilli ad uno dei locali più gettonati della movida salernitana, il Bogart. I carabinieri del Nas hanno fatto nuovamente «visita» alla discoteca di via Vernieri e, dopo cinque mesi dall'ultimo sequestro, hanno nuovamente chiuso il locale. L'intervento, eseguito su delega della procura di Salerno, nella nottata tra venerdì e sabato, insieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia Salerno, ha interrotto una festa privata organizzata dagli studenti di liceo Tasso.Quando i militari sono entrati all'interno della discoteca per eseguire i controlli, hanno trovato tantissimi ragazzi, tutti studenti del liceo Tasso che avevano fittato il locale per Halloween: quasi tutti minorenni, erano intenti a ballare o a stazionare lungo la rampa di accesso. Ciò che è stato subito evidente agli investigatori è stata la presenza di persone in numero chiaramente superiore alla capienza massima consentita. Di qui la decisione di procedere ad una minuziosa ispezione di tutto l'edificio.I giovanissimi clienti sono stati così contati attraverso i ticket rilasciati. Erano in trecento, quindi in esubero rispetto al numero massimo autorizzato nella relativa licenza.