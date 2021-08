Salerno, 15enne si tuffa dagli scogli: vertebre fratturate, è in rianimazione

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in rianimazione a Salerno, in seguito ad un tuffo dalla scogliera della spiaggia libero nel quartiere Mercatello. È accaduto ieri poco dopo le 21- Il 15 enne ha riportato la frattura di due vertebre della colonna cervicale, è stato soccorso dai sanitari della «Croce Bianca» e trasportato d'urgenza nell'ospedale di Salerno. Dopo il ricovero nel reparto di Neurochirurgia, è stato trasferito in Rianimazione. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici che, in collaborazione con i neurochirurghi, lo stanno seguendo. Il 15enne non sarebbe in pericolo di vita, ma le prossime ore saranno importanti per capire le conseguenze provocate dall'incidente.

