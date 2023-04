Do you speak english? A questa domanda, almeno sei o sette operatori su dieci sono costretti a rispondere no. Anche se tutti, o quasi, ritengono di essere ugualmente bravi nel farsi comprendere a gesti. I più ferrati sono gli host e i dipendenti delle strutture alberghiere, seguiti a ruota da camerieri e baristi che lavorano nel food and beverage, mentre le categorie più a digiuno sono i titolari e i dipendenti di altre tipologie di attività commerciali (come calzature e abbigliamento), i vigili urbani e gli autisti dei mezzi pubblici. Un quadro non propriamente incoraggiante per una città che da anni punta sulla sua vocazione turistica e che ancora non riesce a dialogare con gli stranieri sempre più sorpresi da questa lacuna che riguarda sia gli anziani che i giovani.

Ieri mattina, tanti passeggeri della nave da crociera Arcadia si sono riversati tra le strade del centro storico, trovando, a sorpresa, molti esercizi a porte chiuse e moltissimi salernitani incapaci di fornire loro risposte. Robert e Elisabeth in short, sandali, cappellino e canottiera, hanno girato per i vicoli del cuore antico della città: «Abbiamo avuto difficoltà a reperire una mappa e un ristorante che avesse un menu non solo in italiano», dicono. Le mappe però esistono e vengono fornite dagli addetti dell’infopoint di piazza Vittorio Veneto, dove, sia in italiano che in inglese, viene spiegato che dei siti presenti non sono visitabili i Giardini della Minerva, il Museo Papi e quello della Scuola Medica Salernitana perché interessati dai lavori. Qui è possibile ricevere informazioni sulle vie del mare e raccogliere le brochure degli eventi che si svolgono in città.

Ma è lasciandosi alle spalle la stazione che uno straniero si ritrova di fatto solo, dopo la chiusura del centralissimo Info point alla galleria del Capitol. «La situazione è triste ed è ben nota – commenta Enzo Savani delegato di Confcommercio – Personalmente da tempo ho adottato menu in inglese, ma non tutti i colleghi lo fanno e comunque non basta, perché molto spesso abbiamo dei piatti del giorno e i dipendenti devono essere in grado di dialogare con il cliente per spiegare bene cosa mangeranno e anche per rispondere ad eventuali curiosità. Se prima era difficile trovare personale, adesso trovare personale qualificato è diventata un’impresa. Eppure la nostra associazione organizza dei corsi gratuiti di inglese di primo livello. Fatti a pagamento costerebbero almeno sei o settecento euro. Nonostante questo, sono ancora pochi gli esercenti che si decidono a seguirli per avere quantomeno una infarinatura. Non credo che possiamo continuare a spiegarci a gesti, è imbarazzante per una città che sta riscuotendo un enorme successo turistico anche e soprattutto grazie alla presenza di tanti stranieri».



A bordo dei bus la situazione non è tanto diversa: «Con le mie amiche eravamo dirette ad Amalfi – racconta Julie – Abbiamo chiesto all’autista di avvisarci quando sarebbe stata l’ora di scendere, ma lui non ha compreso cosa volessimo. Per fortuna un ragazzo ha sentito e si è messo a disposizione». Va leggermente meglio sul fronte taxi: «Quasi tutti i colleghi hanno delle nozioni di base – spiega Gaetano Ricco, presidente della cooperativa – Poi c’è chi ha più esperienza con la lingua e chi invece è più a digiuno, ma almeno per quanto riguarda le informazioni basic, dalle tariffe alla durata del tragitto, siamo più o meno pronti a rispondere alle esigenze della clientela. Quello che è assurdo è che, nonostante ci sia stato un tavolo di confronto, ci viene ancora negato l’accesso alla Stazione marittima dove sbarcano le navi da crociera e che il lunedì, indipendentemente da tutto, il castello sia a porte chiuse. Sono storture che andrebbero corrette».

E i vigili urbani? Hanno indiscutibili abilità attoriali per sopperire alla mancata conoscenza delle lingue straniere. «Devo ammettere che l’unico a organizzare un corso di inglese presso la scuola regionale di Benevento fu l’allora sindaco Vincenzo De Luca – chiarisce il sindacalista della Csa Fiadel Angelo Rispoli – Poi non si è fatto più nulla. Molti colleghi sono anziani, cercano di farsi comprendere come possono. Il dramma è che tutti si rivolgono a noi perché non esistono infopoint e questo è uno scandalo».