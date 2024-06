La prossima apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e l'impatto positivo che potrà avere sul turismo è tra i temi al centro della seconda edizione dei Quadri generali del turismo sostenibile, organizzati da Fenailp Turismo con l'Osservatorio turistico provinciale Fenailp e Cilento Autentico Dmo.

L'iniziativa arriva a un anno esatto dalla prima edizione quando «ci siamo lasciati- ricorda Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo - con due elementi centrali che ponemmo sul tavolo della discussione: la creazione di corpi turistici intermedi, quindi le Dmo, e l'importanza dei numeri per la programmazione e la pianificazione delle politiche del turismo».

«Trascorso un anno, per la Dmo, riscontriamo il lavoro che abbiamo fatto per raccordare e allargare la base di rappresentanza rivendica Sansiviero - abbiamo fondato il 16 novembre Cilento Autentico Dmo, che è tra le prime Dmo nate in Campania».

Le previsioni

Quanto ai numeri, la giornata di ieri alla Camera di Commercio è stata anche l'occasione per presentare «un exit poll che punta a far emergere qual è il sentiment degli operatori turistici cilentani rispetto a come sarà questa stagione turistica», premette il leader nazionale di Fenailp Turismo, constatando che i dati restituiscono «uno spaccato più o meno a metà».

E spiega: «C'è una parte degli operatori turistici cilentani che è convinta che, quest'estate, sarà emblematica e che ci farà recuperare i flussi turistici persi durante la pandemia, con un ritorno, quindi, ai flussi pre-pandemici. Un'altra metà, invece, ritiene che questo non accadrà. Preciso che questo exit poll progressivo è ancora in corso di raccolta, quindi vedremo alla fine quale sarà il dato definitivo. Attualmente, si basa su 850 posti letto, perciò è un dato che ha già la sua importanza».

«È chiaro - evidenzia Sansiviero - che tutto ce lo giochiamo con l'apertura dell'aeroporto. L'11 luglio, finalmente, dopo decenni d'attesa, sapremo e riscontreremo con mano quello che sarà il risultato di questa infrastruttura».

Per il presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete, «l'apertura dell'aeroporto apre a scenari nuovi, che non impatteranno sui numeri subito, ma creeranno le premesse perché questi numeri possano aumentare nel futuro. Ma, questo è molto legato al livello di ospitalità che riusciremo a dare nel nostro territorio».

Da qui, rivolge un invito agli operatori economici del settore turistico perché tengano «presente questa grande opportunità, di spendersela bene. Sicuramente lo faranno, però ci sono margini di miglioramento non solo da parte degli operatori turistici, ma anche da tutti coloro che sono impegnati, ad esempio, nello strutturare una logistica efficace perché dobbiamo consentire che chi arriva, facilmente, possa spostarsi, a costi anche contenuti», conclude Prete, che plaude all'iniziativa della Fenailp Turismo. Per l'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara, l'aeroporto «darà sicuramente un valore aggiunto al turismo in città».

E fa notare che è un'infrastruttura che «andrà a sviluppare un'ulteriore rete, non solo turistica, ma anche commerciale». L'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, anticipa che la prossima «sarà un'ottima estate, anche con l'aeroporto. Un'ottima estate che riguarderà non solo la costiera amalfitana, ma anche la costiera cilentana e, soprattutto, le aree interne dell'area cilentana. Ci aspettiamo un grande risultato».

Il sindaco Vincenzo Napoli rileva «un trend in crescita da qualche anno a questa parte» per il turismo in città e, «a luglio, parte l'aeroporto, un'ulteriore spinta, che se la coniughiamo alle vie del mare, all'alta velocità che fa capo nella stazione ferroviaria, l'infrastruttura mi sembra che sia cresciuta notevolmente. Tutto volge nell'interesse di una città che vuole funzionare, vuole offrirsi al turista con particolare disponibilità».