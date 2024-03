Salerno e i porti della Campania si gemellano con il Turkmenistan

Oggi a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Porto marittimo internazionale di Turkmenbaschi, nel Turkmenistan, e l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale - porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

A firmare il documento, il Presidente dell'AdSP campana, Andrea Annunziata, e il direttore generale dell’Agenzia per i Trasporti e per le Comunicazioni del Turkmenistan, Mammethan Chakyev, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture dell'Italia, Edoardo Rixi, e alla presenza - e in occasione della visita in Italia - del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri del Turkmenistan, Raşit Meredov, accompagnato dall’ambasciatore del Turkmenistan in Italia, Toyly Komekov.

L'intesa ha come scopo il rafforzamento e lo sviluppo della relazione commerciale tra i Porti della Campania e il paese asiatico che si affaccia sul Mar Caspio, nonché lo scambio di know-how su tecnologie e prassi amministrative.

Dalla collaborazione tra questi due soggetti ne beneficerà, direttamente o indirettamente, anche la portualità italiana in generale.

I due Paesi condivideranno per un anno (rinnovabile per un ulteriore anno) le buone pratiche, i progetti, le attività logistiche a tutti i livelli, stimolando così l'imprenditoria locale reciproca, sia quella specificamente marittima che quella che importa o esporta i suoi prodotti via mare. Inoltre, Turkmenistan e Italia condivideranno non solo le reciproche attività commerciali portuali ma anche quelle correlate all’attività ingegneristica, come l'utilizzo di macchinari e impianti portuali per la movimentazione delle merci o di mezzi meccanici, per esempio, per la costruzione di infrastrutture. Il Protocollo impegna le Parti a condividere aspetti tecnici, ingegneristici e manageriali correlati ai trasporti, nonché la formazione specialistica portuale e marittima anche tramite visite reciproche ai centri di istruzione e ricerca dei due porti. Per questi obiettivi è prevista un'attività di cooperazione tra delegazioni di esperti in materia di costruzione e sistemazione portuale, carico e scarico delle merci, imbarco e sbarco dei passeggeri, modalità di stoccaggio e stivaggio delle merci nei porti.

Il Turkmenistan è una repubblica presidenziale situata in Asia Centrale, il porto principale del Turkmenistan è quello di Turkmenbashi, a circa 500 chilometri a ovest di Aşgabat. È un porto relativamente nuovo, iniziato a costruire nel 2013.