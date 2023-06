Salerno, un anno di attesa per una Tac alla cornea

Per una Tac alla cornea da effettuare all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno bisogna attendere un anno. È la risposta ricevuta da un uomo di Nocera Inferiore che deve sottoporre il figlio di 26 anni a un controllo oculistico, in particolare una tomografia corneale.

Lo scorso anno il giovane era stato sottoposto, nel reparto di oculistica dell’Azienda ospedaliera e universitaria salernitana, a un intervento chirurgico all’occhio destro perchè affetto da cheratocono, l'indebolimento della parte anteriore del bulbo oculare.

“L’intervento – racconta il padre del paziente - è andato bene ma è necessario effettuare dei controlli semestrali per verificare lo stato della patologia. Purtroppo, ogni volta che dobbiamo effettuare la prenotazione degli esami diagnostici, dobbiamo confrontarci con le lunghissime liste di attesa. È da giorni che ho cercato attraverso il Cup di prenotare l’esame ma mi hanno detto che il sistema non è attivo. Ho provato poi attraverso il sito Internet e ho avuto l’appuntamento per l’11 aprile 2024. Non credo che sia giusto che gli ammalati debbano confrontarsi con situazioni così critiche soprattutto quando, come nel caso di mio figlio, sono necessari continui test diagnostici".