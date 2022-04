Salerno, flessioni per i ritardatari; l’ateneo rimuove il prof: «Inaccettabile»

Salerno. «Non devi fare così, devi scendere più giù... Ti faccio vedere». Non solo imponeva flessioni ai suoi studenti, ma pretendeva anche che le facessero bene. Anche due minuti erano da ritenersi un «ritardo». E per questo non vi erano scusanti: la punizione era quella di fare delle flessioni in reparto davanti a tutti i colleghi e poi di pagare la colazione a tutti al bar dell’ospedale. Un po’ come nelle scuole militari americane. Il prof...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati