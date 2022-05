Un uomo è stato ferito a coltellate in via Limongelli, nella zona orientale di Salerno. L'uomo è stato immediatamente soccorso e secondo quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul fatto indagano gli agenti della squadra mobile della Questura.

