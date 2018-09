Va in mare e sparisce nel nulla da tre giorni: è giallo su un 54enne salernitano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 08:25

Scompare in mare nella giornata di venerdì, poi il vuoto assoluto, nonostante le ricerche serratissime e un dettaglio che infittisce il mistero. Ore di apprensione per un 54enne salernitano di cui da oltre due giorni non si hanno più notizie, da quando si è recato a Vietri sul Mare per prendere il suo gommone e godersi qualche ora al largo. Una piccola escursione da cui non è ancora tornato. La persona scomparsa è un 54enne di Salerno. Dopo le prime ore di preoccupazione miste alla speranza di vederlo rientrare, la famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Vietri sul Mare che hanno attivato le ricerche. Ricerche che, a oltre 48 ore dalla scomparsa, non hanno ancora avuto alcun esito.Secondo le prime informazioni emerse, l'uomo sarebbe un habituè delle uscite in barca. Nella mattinata di venerdì sarebbe uscito di casa recandosi in macchina a Vietri sul Mare.