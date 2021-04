Salerno, vaccini ad anziani e fragili sos dai medici di famiglia: «Bloccati dalla burocrazia»

La burocrazia frena le vaccinazioni dei medici di famiglia ai fragili. Giunte altre 7mila dosi di Moderna, i camici bianchi, ormai in surplus rispetto ai pazienti da immunizzare e agli stessi sieri, non possono iniziare le somministrazioni nei loro studi, nei centri dell'Asl e a domicilio per gli allettati, perché manca ancora l'abilitazione a entrare nella piattaforma regionale. Sono 306, intanto, i tamponi positivi comunicati dall'Unità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati