Denunciato per aver rubato maniglie e pomelli in ottone, presso la congrega dei Monti dei Monti, a San Valentino Torio.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che a seguito di un'attività investigativa e di controlli ad alto impatto su tutto il territorio, hanno denunciato un 43enne di San Valentino, sorpreso con la refurtiva, in una piazza, poco lontano dal luogo del furto. L'uomo aveva portato via diversi oggetti dall'interno della nota struttura, senza riuscire ad essere individuato dai religiosi.

APPROFONDIMENTI Una petizione contro la galleria Maiori-Minori, si firma oggi e domani Capaccio Paestum, incidente tra due auto con cinque feriti: grave una 17enne È festa a Sicignano per i 103 anni del "combattente" Cesare Valitutto

La tipologia di furto non è nuova, se si considera a tutti i colpi commessi, ad esempio, nei cimiteri dell'Agro nocerino sarnese, anche nel recente passato, di oggetti in ottone così come di utensili simili. Senza dimenticare le sottrazioni di oggetti in rame e tombini, più volte denunciati nell'area nord, così come nella Valle dell'Irno, sempre appetibili sul mercato nero.

Nello stesso comune, i militari hanno inoltre identificato e denunciato a piede libero, con l'accusa di abuso edilizio, un uomo di 50 anni, accusato di aver realizzato una struttura ed una piscina senza alcun titolo autorizzativo. Nella vicina Pagani, invece, un 59enne è stato denunciato per il furto dei fari di un'autovettura.