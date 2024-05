San Valentino Torio, “Passeggiata del benessere”: evento di educazione civica ed ambientale

Vivere il territorio, valorizzare le risorse, creare sempre più una rete solida tra scuola e comune con l’obiettivo di coinvolgere i giovani. Così a San Valentino Torio con “Passeggiata del benessere” un vero evento di educazione civica ed ambientale, in programma martedì 28 maggio nella splendida cornice della Villa Comunale con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della classi prime della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto Comprensivo Mazzini/Don Milani.

A spiegare l' iniziativa è il sindaco Michele Strianese con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Raffaella Zuottolo.

«L' iniziativa è dedicata all’educazione civica e ambientale ed è organizzata, come avviene ogni anno, in collaborazione tra Comune e Istituto Scolastico Comprensivo Mazzini/Don Milani.

Ringrazio di cuore l' assessore Zuottolo per l' impegno profuso per l' organizzazione dell' evento. Una bella iniziativa di formazione e promozione di buone pratiche di educazione civica ed ambientale, che ogni anno sosteniamo per i nostri bambini in età scolare e che ospitiamo con piacere nella nostra Villa Comunale».