Lunedì 30 Settembre 2019, 11:00

Venti indagati per falsi diplomi. Aperti fascicoli d'indagine a carico di bidelli per cui si sospetta il reato di falso. Secondo quanto si apprende, i collaboratori scolastici avrebbero presentato al momento dell'assunzione un diploma di scuole di formazione non parificate. L'Ufficio scolastico della Campania ha collaborato negli ultimi mesi con le scuole del Veneto su segnalazione di diplomi di qualifica sospetti. E da gennaio ad oggi le Procure del Veneto hanno messo sotto torchio già 20 bidelli salernitani che adesso risultano indagati.