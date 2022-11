I vincitori della 17esima edizione del concorso «Alfonso Grassi»

Nei giorni scorsi, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si è svolta la cerimonia di premiazione della XVII edizione del Concorso Internazionale «Alfonso Grassi», organizzato dall’Accademia intitolata all’artista. Si tratta di una vera e propria chiamata alle arti che, attraverso le diverse sezioni, tra poesia e arte contemporanea, ha portato i numerosi artisti partecipanti a esprimersi attraverso: poesia, narrativa, pittura, grafica, scultura, ceramica e altri linguaggi artistici.

L’evento, la cui partecipazione è stata estesa a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché agli adulti, si è svolto con la collaborazione del Comune di Salerno, Assessorato alla Pubblica Istruzione e con il patrocinio della Provincia di Salerno, della Provincia di Avellino, del Comune di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni. Dopo i saluti istituzionali del Presidente e della Commissione, la consegna ufficiale dei premi, alla presenza del critico Gregorio Giorgio Grasso e della presidente dell’Accademia, la professoressa Raffaella Grassi.

Questi i vincitori delle rispettive sezioni: Il Premio Internaz. Alfonso Grassi 2022 è stato caratterizzato da tre sezioni e tre tematiche. -Tre sezioni: - poesia: in lingua e/o vernacolo (con traduzione) // B) – narrativa C) - arte contemporanea con tre tipologie C 1) C 2) / C 3). C 1) -Tipologia: pittura (qualsiasi tecnica) // C 2) -Tipologia: scultura/ceramica // C 3) Tipologia: fotografia). -Tre tematiche: 1) La ribellione / rivincita della natura contro l’uomo, l’unico responsabile (forse?) dei danni all’ecosistema naturale ed all’equilibrio ecologico. 2) Contraddizioni della globalizzazione e disuguaglianze tra ricchezza e povertà (fame) nel mondo. 3) Tematica Libera (all’Arte in genere o alla specifica Formazione artistica del M° A. Grassi.

-Commissione sezione arte Presidente Onorario Sez. Arte - Critico d’Arte -Storico e Critico D’Arte, Dott. Gregorio Giorgio Grasso -Commissari sezione arte: Pittrice Giovanna Capraro; Pittrice Prof.ssa Paola Capriolo; Critico d’Arte, Prof.ssa Maria Pina Cirillo; Pittrice Concetta Carleo; Pittrice, Prof.ssa Laura Bruno; Pittore, Scultore Prof. Bruno Giustiniani; Critico d’Arte, Prof.ssa Clara Grassi; Pittrice Giuseppa Maria Russo; Scultrice, Prof.ssa Anna Sessa; Critico d’Arte, Prof.ssa Crisitna Tafuri. -Commissione sezione poesia: Presidente Onorario Sez. Poesia / Narrativa:- Critico Letterario, Prof. Francesco D’Episcopo, Università degli Studi di Napoli Federico II.-Commissari sezione poesia: Docente, Pedagogista Angela Marigliano; Poetessa Maria Giuseppa Russo; Consigliera Consulta Femm. Regione Campania e Presid Pari Opportunità Comune di Pellezzano, Dott.ssa Maria Rosaria Meo; Teologa, Scrittrice Dott.ssa Lorella Parente; Preside Modesta Pepe; Poeta e Cantautore Mino Remoli; Giornalista Alfonso Senatore.

Graduatoria: Sezione 1^): Poesia in lingua: edita e/o inedita Sez. A) - Poesia in lingua. Prima tematica: VINCENZO TAFURI (Il singhiozzo della natura) LUCIA RUOCCO (Ritroviamo l’allegria) ANTONELLO POSILLIPO (Immagina). Terza tematica: FRANCESCA PAGANO (Ideale) EUGENIO IUDICE (Anima) (in memoria di) CARMINE LETTIERI (Sulle ali della Poesia) STEFANIA SIANI (Bocca di fuoco) ERMELINDA MATURANZIO (Rosso) FRANCESCO TERRONE (La voce del silenzio) Sez. A) - Poesia in Lingua - 3^ Tematica - Premio Speciale di Merito «Dante Alighieri»: ELISA BARONE (Ritorno a Lugano) MARIO SENATORE (L’Orfanella) GENNARO PETRICCIUOLO (Madre Clementissima) ROMANO ZEGA (Ricordi) A) - Sezione 1^): Poesia in vernacolo, edita e/o inedita. Prima tematica: PAOLA MIELE (‘A Natura) VINCENZO CERASUOLO (Ecologia) Terza tematica: IRENE MEMOLI (Caino contro Abele) GERARDINA IANNELLA (Ti voglio bene)

Graduatoria - elenco dei premiati della XVII ediz. concorso int.«Premio Alfonso Grassi» 2022 - Poesia ed arte contemporanea (pittura, scultura, ceramica, fotografia.. ) – Sezione 1^): Poesia in lingua: edita e/o inedita sez. a) - Poesia in lingua. Prima tematica: Vincenzo Tafuri (il singhiozzo della natura) Lucia Ruocco (ritroviamo l’allegria) Antonello Posillipo (immagina). Terza tematica: Francesca Pagano (ideale) Eugenio Iudice (anima) Carmine Lettieri (sulle ali della poesia) Stefania Siani (bocca di fuoco) Ermelinda Maturanzio (rosso) Francesco terrone (la voce del silenzio) sez. a) - Poesia in lingua - 3^ tematica - premio speciale di merito «Dante Alighieri»: Elisa Barone (ritorno a lugano) Mario Senatore (l’orfanella) Gennaro Petricciuolo (madre clementissima) Romano Zega (ricordi) a) - Sezione 1^): Poesia in vernacolo, edita e/o inedita. Prima tematica: Paola Miele (‘a natura) Vincenzo Cerasuolo (ecologia). Terza tematica: Irene Memoli (caino contro abele) Gerardina Iannella (ti voglio bene) sez. b) - Narrativa - Prima tematica - Vincenzo Cerasuolo (meraviglioso) Fatima Trotta (la ribellione della natura) Maria Rosaria D’alfonso (isola) Luigi Lanzalotti (la rivincita della natura) - Narrativa -Terza tematica- Cristina Ruggiero (cieli immensi /testo inedito) Patricia luongo (livia) Lucia ruocco (un giorno qualunque) Sez. b) - Narrativa - 3^ Tematica - Premio speciale di merito: Paola Miele (favole in soffitta)Sezione c) - Arte contemporanea-Tipologia n.1a): Pittura - Sezione arte - Pittura -Prima tematica- Adriana Ferri (tramonto di fuoco) Raffaella Polifroni (sguardo di bimbo tra foglie verdi) Stefania Siani (rebel) -Seconda tematica- Clara De Santis (aria di primavera) Pasquale Mastrangelo (ilaria nel paese delle meraviglie)-Terza tematica- Taizo Hiraga (s. michele) Nicola Manfredelli (natura silente / cesto di albicocche) Rosa Leone (sguardo di donna) Sezione arte pittura - premio spec. Raffaello: - Alessandra Calabro’(il cappello di paglia / estate) -Gerardo Sessa (la giapponesina) -Teresa Sica (tramonto ai caraibi) -Gerardo delRegno (omaggio al grande totò) -Luigi Mastroianni (natura silente /cesto con fichi) - Sezione arte - Acrilico- Mauro Paparella (opera onirica) Arianna Paparella (paesaggio nordico olandese) Aniello Romano (il vesuvio erutta) - Sezione arte - Tecnica mista Lucia Costanza (prometeo - dal mito di prometeo - difensore del fuoco e dell’uomo). Sandra Massaro (non oltre)Carmela Porco (composizione di arte elettronica) - Sezione arte - Scultura -Prima tematica- Francesca D’elia (la casa brucia/ maiolica) -Terza tematica- FortunataIuliano (l’acquasantiera - volto santo) Jose’ Luis Malca (volto di dante - in tufo) - Sezione arte - Fotografia - Prima tematica- Francesco Pascali (funghi/gallinacci in un bosco abbandonato) -Seconda tematica- Lucia Ruocco (calice di nuvole ) -Terza tematica- Manuel Rochira (foto -contrasto tra b/n e giallo (fiat’500). Chiara Imparato (paesaggio /la quiete dopo la tempesta) Giovanni Armenante (nuovo palazzo di giustizia a salerno)