Salerno, violentano una amica dopo la discoteca: arrestati un 34enne e una 21enne

Arrestati per aver violentato un'amica dopo una serata in discoteca. Un uomo di 34 anni e una donna di 21 sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo. L'episodio è avveuto nella notte del 31 agosto scorso.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Salerno e dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni di Salerno. Per la coppia è scattata un'ordinanza di custodia cautelare: l'uomo è in carcere, mentre la donna è ai domiciliari.