CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 15 Settembre 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era trasferita ad Agropoli sperando di trovare un po' di pace. Invece, una volta qui, le persecuzioni del suo ex erano continuato. Così era stata costretta a presentare una denuncia nei confronti del suo ex convivente, Walter Castagna. Il 41enne, pluripregiudicato, ritenuto sodale al clan dei ragazzi di via Irno, il gruppo opposto agli Stellato, ed ex collaboratore di giustizia, torna nuovamente sotto le luci dei riflettori. E torna anche in carcere. L'altra sera, difatti, l'ex collaboratore di giustizia, è stato arrestato per maltrattamenti a carico della ex, originaria della Sardegna.