Salerno, workshop «Sfumature di Caffè» a Palazzo Innovazione 7 e 6 giugno

«Gustoso» appuntamento con una delle bevande più amate dagli Italiani e non solo. Parliamo di Sua Maestà «Il Caffe». Il 6 e il 7 giugno a Palazzo Innovazione, infatti, si svolgeranno due giorni di workshop totalmente gratuiti realizzati in collaborazione con Coffee Training Academy, l'Accademia del Caffè di Verona.

Un evento dedicato ad amanti, appassionati del caffè e professionisti del settore. Il workshop sarà condotto da Simone Cattani, Trainer autorizzato Sca, 3 volte campione italiano ibrik/cezve, giudice nazionale competizioni Sca e giudice internazionale Lags. Per la maggiore comodità di coloro che vorranno partecipare al workshop, sono previsti due differenti slot orari per giornata. É possibile prenotare per il 6 o 7 giugno ore 9:30 -12:30 o 14:00 – 17:00. I posti disponibili sono 20 per ogni slot, con prenotazione obbligatoria per ogni slot orario. Un evento quindi, di grande interesse - per specialisti del settore, gestori di attività di ristorazione, oppure semplici appassionati della scura, aromatica bevanda - organizzato da Palazzo Innovazione, Complesso di Santa Sofia, in Largo Abate Conforti, a Salerno.