Salernoir, venerdì seconda anteprima con lo scrittore Roberto Costantini

Sarà lo scrittore romano Roberto Costantini, creatore del commissario Balistreri della Trilogia del Male, e di Aba Abate solo apparentemente un’impiegata ministeriale, il prossimo ospite del ciclo di anteprime dell’VIII edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario, ideato dall’associazione Porto delle Nebbie, organizzato in collaborazione con la Fondazione Carisal e con il patrocinio del comune e il sostegno della Fondazione Banco di Napoli, che si svolgerà dall’11 al 17 luglio nel centro storico di Salerno, con la direzione artistica della scrittrice Piera Carlomagno.

Seconda Anteprima dell’VIII edizione, dunque, venerdì 27 maggio, alle 19, al teatro Genovesi di via Sichelgaita, con la presentazione del nuovo romanzo della serie dedicata ad Aba Abate, intitolato «La falena e la fiamma» e edito da Longanesi. Dialogherà con l’autore, il giornalista Massimiliano Amato ideatore del Premio Attilio Veraldi per il festival; la presentazione sarà impreziosita dalle letture degli attori della Compagnia dell’Eclissi, che collabora con l’associazione nell’organizzazione del ciclo di anteprime.

Roberto Costantini, nato a Tripoli, è ingegnere e dirigente aziendale, è autore per Marsilio della Trilogia del Male con protagonista il commissario Michele Balistreri, bestseller in Italia e pubblicata negli Stati Uniti e nei maggiori paesi europei, premio speciale Giorgio Scerbanenco 2014 quale «migliore opera noir degli anni 2000». Con La moglie perfetta è stato finalista al premio Bancarella 2016. Gli ultimi tre romanzi hanno per protagonista l’agente segreto Aba Abate.