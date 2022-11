Salerno, al Teatro delle Arti c'è «Tutta la vita di dietro»

Salerno, 3 novembre 2022 Al via Che Comico, la nuova stagione ideata dalla Gv Eventi. Da novembre a marzo, dieci date: sei andranno in scena al Teatro Ridotto, quattro, tutte nuove produzioni, al Teatro delle Arti. L’apertura di stagione, sabato 5 novembre, spetta a quel cabaret che strizza l’occhio alla stand-up comedy, uno spettacolo nuovo, quello scritto, diretto e interpretato da Emiliano Luccisano.

Irriverente, acuto, divertente ma anche tragicomico, il comico «social», i cui sketch sono diventati un trend, un tormentone, un appuntamento fisso, sia con i suoi vecchi fan che con i nuovi, porta sulle tavole del palcoscenico del Delle Arti uno spaccato impietoso della la società racchiuso in «Tutta la vita di dietro». Un lungo monologo. In agguato, alle sue spalle, i tre personaggi nati dalla sua fantasia e partoriti durante il lockdown. «Tutta la vita di dietro parla del passato, del presente e del disagio. Del futuro no. Parleremo dei modi assurdi in cui cresciamo, invecchiamo e facciamo più o meno sesso. Non necessariamente in quest’ordine. Ci sarò io, ci saranno i miei personaggi intrappolati in video e sì dirò pure Me vie’ un po’ da piagne, promesso», anticipa il protagonista.

Una tempesta, un uragano, un ciclone, un terremoto, un vulcano: apparentemente indifferente Luccisano affronterà i temi della vita di tutti i giorni con prorompente ironia. Partirà dalla mamma, figura mitica e mitologica che negli anni è cambiata, così come i figli e il tracollo dei 30 anni. Tracollo dei sogni e degli obiettivi, grazie anche alla disillusione rispetto a tante cose che “da giovani” hanno un fascino particolare ma poi si rivelano in tutta la loro finzione. Il finale è un crescendo che tira in ballo i cartoni animati della Walt Disney e che palesano alle donne la vera essenza del principe azzurro. Lo spettacolo andrà in scena alle 21.15. La campagna abbonamenti è ancora attiva: 10 spettacoli al costo di 110 euro, le 4 nuove produzioni a 70 euro. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 - www.teatroridotto.com.