“Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl mi ha appena comunicato che tra i 12 tamponi esaminati 2 purtroppo risultano positivi. Le persone interessate sono già in quarantena. Stiamo ricostruendo la catena dei contatti. Vi chiedo di continuare a rispettare le regole”.



L’annuncio è del sindaco di Ceraso Gennaro Maione. Salgono così a sette i casi di coronavirus nel centro cilentano.



Nuovi casi di coronavirus anche in altri comuni del Cilento. Dopo quelli segnalati tra ieri e questa mattina ad Altavilla Silentina e Trentinara si segnalano ulteriori due contagi a Capaccio Paestum, qui sono in totale otto casi tra cui una bambina di dieci anni, ed uno a Monteforte Cilento ed Albanella. Si tratta di persone sottoposte a tampone proprio nell’ambito della ricerca dei contatti della donna di Trentinara risultata positiva al covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA