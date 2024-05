Arriva dalla Francia l’appello ad accelerare i tempi per accertare l’identità dello “sconosciuto di Petina” e il presunto collegamento con un giovane di Angers, nella Loira. Qualche mese fa grazie al ritrovamento di una Peugeot abbandonata e all’azione dei carabinieri del Nucleo operativo di Sala Consilina, guidati dal capitano Martino Galgano, si era aperta una nuova pista per identificare il cadavere trovato sui monti di Petina nel 2018.

L’auto, infatti, era stata scovata a qualche km di distanza dal luogo del ritrovamento dell’uomo di Petina. L’auto, così come l’uomo, erano privi di documenti e segni di riconoscimento. Ma i militari, grazie a un codice sul telaio, erano riusciti a risalire a un indirizzo ad Angers, cittadina francese. E proprio dalla famiglia legata all’auto, nel 2017, si era allontanato spontaneamente un ragazzo. A questo punto si è deciso di chiedere la comparazione del Dna per confrontare le due identità genetiche. Tuttavia a distanza di mesi nulla pare essere stato fatto. Dalla Francia, dalla famiglia collegata al ragazzo sparito, dicono di non saperne nulla. «È vero - ci dice al telefono una donna, parente dello scomparso - un nostro congiunto si è allontanato in modo spontaneo ed è anche vero che dal 2018 non abbiamo notizie ma questa è la prima volta che sentiamo della storia dello scomparso di Petina».

Una volta spiegata la vicenda, le coincidenze, l’origine dell’auto e il collegamento con Angers, la donna - che ha chiesto che non venga svelata la sua identità, ovviamente già nota alle forze dell’ordine italiane - ha chiesto che vengano accelerate le operazioni di confronto del Dna. «Il nostro caro è andato via in modo spontaneo ma noi vogliamo avere sue notizie. Aveva una Peugeot ma di colore diverso rispetto a quella ritrovata e inoltre sarebbe dovuto essere in Canada, non ci ha mai detto nulla rispetto all’Italia». Nodi che infittiscono il mistero dello sconosciuto di Petina, sepolto nel cimitero del piccolo paese senza un’identità. La pista francese potrebbe essere quella giusta ma si attendono ancora le pratiche burocratiche soprattutto per quanto concerne le autorizzazioni internazionali. La Procura di Lagonegro negli anni scorsi ha anche permesso la pubblicazione di alcuni effetti personali (era privo di documenti e segni particolari) dell’uomo ritrovato cadavere dopo un volo di 40 metri senza che nessuno li collegasse a nessuno.

L’auto invece «qualcosa ha detto» ma servirà ascoltare meglio.