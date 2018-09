Saltano dal cavalcavia per sfuggire alla polizia, salvi per miracolo due maghrebini

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:22

Campagna. Camminavano in autostrada, tra Campagna ed Eboli, avvolti dal buio alle 4 di notte. Quando una pattuaglia della polizia stradale è arrivata alle loro spalle, i due maghrebini hanno iniziato a correre. Dopo pochi metri, i nordafricani hanno saltato le barriere di protezione finendo in un dirupo. I due marocchini hanno fatto un volo di 10 metri. Gambe fratturate e lesioni multiple. Ma erano vivi. Miracolosamente vivi.I poliziotti hanno lanciato l'allarme, in zona sono giunti i vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso non sono state facili. Muniti di attrezzatura, i vigili del fuoco si sono calati nel vuoto e hanno recuperato i due marocchini.I medici del 118 hanno trasferito i due fuggitivi all'ospedale di Eboli. Per i sanitari del pronto soccorso i feriti non sono in pericolo di vita. Le fratture e le contusioni molteplice guariranno in un mese.Al momento, i due maghrebini non sono stati ancora identificati essendo sprovvisti di documenti. L'operazione è stata coordinata dall'ispettore capo Antonio Quaranta, comandante della polizia stradale di Eboli