Prevenire è meglio che curare. Sembrerà banale e scontata, questa frase, ma è l'obiettivo del tour «Salute e Prevenzione a scuola», presentato nella Sala Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, e giunto alla seconda edizione. Promosso dai centri diagnostici Verrengia con il supporto di Gruppo Stratego, società specializzata nel marketing delle professioni, lo scorso anno il tour ha visto la partecipazione di oltre duemila studenti degli istituti salernitani. Sette le tappe, della durata di un'ora e mezza circa, in programma per questa seconda edizione: si inizierà il 23 gennaio, nell'istituto "Trani - Moscati" di Salerno, a seguire, il 5 febbraio il tour farà tappa presso il liceo scientifico "Francesco Severi", il 27 febbraio nell'istituto "Genovesi - Da Vinci", il 5 marzo a Cava de' Tirreni, presso l'istituto comprensivo "Carducci - Trezza", il 18 marzo presso l'istituto "Alfano I" di Salerno, il 16 aprile al liceo scientifico "Gallotta" di Eboli, per concludersi il 7 maggio all'istituto "Santa Caterina da Siena - Amendola". Ogni tappa prevede la partecipazione di medici e specialisti in odontoiatria, ortopedia, nutrizione, fisioterapia, medicina dello sport, oculistica e osteopatia, e darà agli studenti la possibilità di saperne di più su queste tematiche, con dibattiti aperti insieme agli specialisti.



Tra le novità di questa seconda edizione, l'inserimento di momenti destinati all'orientamento alle professioni sanitarie, a cura di specialisti ed esperti, e il lancio del progetto "Centri Verrengia Academy", grazie al quale le sedi dei centri ospiteranno gli studenti dell'istituto "Moscati" in percorsi di alternanza scuola lavoro. «Il nostro obiettivo è che i ragazzi diventino gli ambasciatori della salute e della prevenzione per le nuove generazioni e di vederli il meno possibile nei nostri centri a fare esami specialistici. Per la prima edizione, non ci aspettavamo un interesse così grande da parte dei ragazzi, che ci hanno seguito e hanno fatto tante domande su salute e prevenzione» ha spiegato il dottor Domenico Verrengia, che ha aggiunto: «abbiamo aumentato il numero di scuole perché lo scorso anno c'è stata una grande risposta da parte dei ragazzi. È anche nel loro interesse partecipare, per diventare ambasciatori di questo messaggio per le nuove generazioni». «Siamo contenti dei numeri di questa iniziativa. La cultura della prevenzione deve entrare nelle famiglie, e non c'è metodo migliore che farlo tramite i ragazzi» ha ribadito Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego. «Il Centro Sud, in particolare la Campania, è il fanalino di coda per quanto riguarda l'attenzione alle tematiche della salute - ha aggiunto Vitolo - il che espone i cittadini campani a una serie di patologie che se fossero diagnosticate in anticipo si riuscirebbero a curare per tempo, diminuendo la spesa per il sistema sanitario. E le scuole sono un serbatoio essenziale per far sì che la cultura della prevenzione possa diffondersi capillarmente». © RIPRODUZIONE RISERVATA