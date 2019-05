Giovedì 2 Maggio 2019, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco de Laurentiis è il primario del reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Curto di Polla. Uno di quei punti nascita che dovevano essere chiusi perché sotto i 500 nati all'anno e privi di deroga. Nei giorni scorsi il primario e il suo staff hanno salvato la vita a una donna in attesa, una residente a Teggiano, che per distacco della placenta rischiava la morte sua e del bebè. Un intervento delicato e fondamentale che ha salvato mamma e piccolo anche grazie alla prossimità dell'ospedale. Dopo l'ìntervento eccezionale, il professionista è salito in bici fino al monte Cervati e ha sfogato la sua adrenalina e la sua rabbia verso chi dovrebbe difendere il punto nascita.