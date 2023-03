Vallo della Lucania: salva un passeggero sul treno, i complimenti dei ministri a Ines Carrato

Prima gli applausi del Ministro Matteo Salvini in un post ora i complimenti del Ministro della Salute per la giovane dottoressa di Vallo Ines Carrato che ha salvato un passeggero del Frecciarossa.

«Gentilissima Dottoressa Carrato, ho appreso del Suo provvidenziale intervento che ha salvato la vita di un uomo, sul treno Roma-Milano. La competenza, la preparazione e la tempestività che hanno contraddistinto il Suo operato, in condizioni non facili, al di fuori di un “normale” contesto lavorativo, sono state evidentemente accompagnate da una componente umana di profondo rispetto per la vita, a dimostrazione di ciò che realmente rappresenta la scelta di intraprendere la Professione sanitaria. Desidero con questa mia dimostrarLe stima e ammirazione per quanto ha fatto e per quanto sarà sicuramente in grado di fare in futuro grazie al percorso di studio scelto». È la lettera del Ministro della Salute Orazio Schillaci a Ines Carrato.